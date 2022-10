Jazz-Album "Sketches of Miles"

Traut sich was: Theo Croker.

Der Jazztrompeter Theo Croker will es mit keinem Geringeren als Miles Davis aufnehmen.

Von Andrian Kreye

In jeder Jazzkarriere der vergangenen sechs Jahrzehnte steckt eine antike Tragödie, die die Musikerinnen und Musiker zumeist in der Einsamkeit des Übens überstehen. Da kämpfen sie ihren Kampf gegen die Titanen. Und ähnlich wie die Götter, die nur durch den Sieg gegen die Riesen aus dem Goldenen Zeitalter in den Olymp aufsteigen konnten, müssen auch sie erst einmal die Schatten der Titanen überwinden. Für Trompeter ist dieser Schatten Miles Davis.