Von Gerhard Matzig

Als die Futuristen vor einem Jahrhundert in Mussolinis Faschismus aufgingen, war das "futuristische Manifest" schon längst geschrieben. Am Anfang des 20. Jahrhunderts verherrlicht der Schriftsteller Filippo Tommaso Marinetti in dieser bizarren Schrift den Siegeszug der Technik, die Ästhetik der Maschine, die rasende Beschleunigung, den unendlichen Lärm, die Gewalt, den Krieg und den Tod. Der reinigende Horror gilt so vielem: Natur, Kultur, Geschichte, Tradition, Frauen, Alten - und Hunden. Die Erlösung. Amen.