Happiness is easy: Ein Polaroid des Autors, fotografiert 1988 von Christian Kracht. Das Bild zeigt Nickel mit 22 Jahren, in seiner mittleren Neil-Tennant- wie auch Mark-Hollis-Phase. Wir sehen die Strandpromenade von Westerland, das Betongeländer in der markanten Op-Art Musterung. Kleidung: Olivgrüner Shetlandrolli vom Vater, Blouson von Duffer of St. George, die weiße Jeans von Rene Lezard. Brille: RayBan.

(Foto: Christian Kracht)