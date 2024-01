Von Christiane Lutz

Es war fast abzusehen. Nach monatelangem Hin und Her teilte des Kunst- und Kulturministerium Hessen am Montag mit, dass Uwe Eric Laufenberg, Intendant des Staatstheaters Wiesbaden, seine Arbeit mit dem 22. Januar, also mit sofortiger Wirkung, beendet. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit zwischen Laufenberg und dem Geschäftsführer des Theaters, Holger von Berg. Aber auch zwischen Laufenberg und dem Ministerium.