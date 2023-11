Gastbeitrag von Ralf Bönt

In dieser Woche hat die SPD eine große Feierlichkeit veranstaltet, Anlass: 50 Jahre Grundwertekommission. Eine gute Gelegenheit also, mal ein paar Grundwerte der Partei abzuchecken, es tun sich Fragen auf angesichts Zigtausender, die in deutschen Großstädten muslimische Glaubensbekenntnisse auf Bannern schwenken, angesichts attackierter Juden und Palästinenser, die sich auch nicht mehr auf die Straßen trauen.