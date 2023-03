Hat sich dieses Mädchen in einen dunkelhäutigen Löwen verwandelt - oder trägt es eine Superhelden-Augenmaske? Szene aus "Sowas von super!".

Eine bisher kaum bekannte "Anti-Racism Taskforce for European Film" hat erreicht, dass die Berlinale-Premiere eines norwegischen Kinderfilms gestoppt wurde. Die Begründung ist fragwürdig.

Von Alex Rühle

Vielleicht sollte man mal einen Superhelden erfinden, der über all den Unsinn in der Welt dermaßen hyperschallgeschwind den Kopf schüttelt, dass er mit diesem Move die Zeit anzuhalten vermag. Dieser Held, nennen wir ihn Supershake, könnte alle unglücklich aus dem Ruder gelaufenen Dinge rückgängig machen, danach nähme die Weltgeschichte - oder zumindest ein winziger Ausschnitt daraus - in einer besseren Version ihren Fortgang.