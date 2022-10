Von Meike Feßmann

So trocken und karg wie die Landschaft, in der dieser Roman spielt, so zurückhaltend ist er mit seiner Geschichte. Eine Frau verlässt die Stadt und zieht aufs Land, in ein kleines Dorf irgendwo im bergigen Süden Spaniens. Am Meer wäre ihr lieber gewesen, aber das kann sie sich nicht leisten. Sie mietet ein heruntergekommenes Haus von einem aufdringlichen Kerl, der kommt und geht, wie er will. Er hat ihr auch einen Hund besorgt, struppig und völlig unzugänglich. Immerhin braucht das Tier nicht viel, es ist daran gewöhnt, sich um sich selbst zu kümmern. Draußen brütet die Hitze. Ein paar Olivenbäume, Kork- und Steineichen, klebrige Zistrosen halten sich auf dem trockenen Boden. Mücken, Spinnen, Geckos, Ameisen bevölkern das trübe Innere des Hauses.