Krieg in der Ukraine

Der Historiker und Autor Orlando Figes über den Krieg in der Ukraine, gelungene Propaganda und darüber, warum es nicht reicht, Putin zu entmachten.

Interview von Cathrin Kahlweit

Orlando Figes, emeritierter britischer Historiker am Birkbeck College in London, hat zahlreiche Bücher über russische Kulturgeschichte, die Revolution 1917, den Stalinismus, die Krim geschrieben. Nun hat er mit "Eine Geschichte Russlands" eine neue Monografie vorgelegt, in der Figes jene Strukturen, Denkmuster, Ideale und Ideologien nachzeichnet, die auch im russischen Krieg gegen die Ukraine eine zentrale Rolle spielen.