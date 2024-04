Im August 2022 wurde Salman Rushdie bei einer Lesung in New York überfallen. Der Angreifer hatte in den sozialen Netzwerken mit dem Schiaextremismus und der iranischen Revolutionsgarde sympathisiert. Regierungsnahe iranische Medien begrüßten die Tat.

Salman Rushdie schreibt im meisterhaften Roman "The Knife" über die erlebte Gewalttat und zugleich über das, was in der Ukraine, in Israel und auf der ganzen Welt zu verteidigen ist.