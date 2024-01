Gastbeitrag von Reinhard Merkel

"Unwahr wie ein Festredner", sagte August Strindberg einmal boshaft über seinen Schriftstellerkollegen Björnson, und Sie werden jetzt denken: "Was für ein ungeschickter Anfang für eine Festrede." Und damit haben Sie eigentlich ganz recht. Aber wo finde ich diesen Satz? Ich finde ihn in einer Festrede, nämlich in der Thomas Manns zum 200. Geburtstag Goethes. Dann wird es, denkt man sich, schon eine Bewandtnis damit haben, wenn ein so bedeutender Festredner zur Feier eines noch bedeutenderen anderen sich und uns ein solches Wort nicht erspart. Lügen die Festredner? Man versteht den Verdacht ganz gut und findet ihn auch halbwegs plausibel. "Aber wir wollen ihn", sagt Thomas Mann, "nicht noch einmal wahr machen", sondern auch am Festtag um das "Licht der Wahrheit" bemüht bleiben.