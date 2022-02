Von Gerhard Matzig

Es gibt da diese Karikatur: König und Königin sitzen sich an einem sehr, sehr, sehr langen Tisch gegenüber. In recht großen Residenzen sind ja oft auch die Möbel recht groß. An jedem Platz befindet sich je ein Salzstreuer. Sagt die Königin: "Ich finde, in einer guten Ehe sollte es nur ein Salzfässchen geben." Ist es das, was Russlands Präsident Wladimir Putin seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron innenarchitektonisch zu verstehen geben will? Dass die Ehe, was die Spannungen in Europa angeht, gerade nicht so toll läuft? Andererseits stehen keine Salzfässchen auf dem XXXL-Tisch, den man auf eine Länge von etwa fünf bis sechs Meter schätzen kann.

Getragen wird das titanische Oval, das sich die berühmten ZDF-Tischler in Mainz nicht schöner hätten ausdenken können in ihrem Frust darüber, dass sie den Tisch fürs heute journal neulich verkleinern mussten, von drei zylindrischen Bauteilen im Umfang von Restmülltonnen. Die aber werden von zierlicheren Blendsäulen flankiert - damit kein Zweifel aufkommt über die präsidialen Vermögenswerte im Kreml. Blendsäulen, man kennt sie etwa auch aus den "Chateaus" deutscher Vorstädte, gehören zum ganz kleinen Einmaleins der Scheinarchitektur, wie zum Beispiel auch innen hohle "Marmor"-Säulen aus Blech (Ritz Carlton, Potsdamer Platz). Oder wie der Globus und der höhenverstellbare Sessel im Reich des Adenoid Hynkel aus Chaplins "Der große Diktator".

Wie bei Gullivers Reisen: Überdimensionierung hat schnell den Effekt gigantischer Komik

Seit die Künstlerin Pipilotti Rist "Das Zimmer" schuf als eine raumfüllende Installation von riesigen Möbeln, auf denen Erwachsene wie Kinder auf gulliverhaften Sitzmöbeln die Beine baumeln lassen müssen, weiß man um die Kunst der Dimensionierung und des Perspektivwechsels. Was nicht selten in der Komik endet. Siehe auch der Olympia-Empfang des Diktators Xi an einem Tisch so groß wie ein Hallenbad mit einer nachgestellten Olympialandschaft in der Mitte. Natürlich hat der servile Olympiachef Thomas Bach auch teilgenommen, aber man sieht ihn schlicht nicht mehr. Diese spezielle Form gigantischer Komik wohnt offenbar auch im Kreml, wo sich Macron und Putin gegenübersitzen, Putin wie immer in dieser tollen, leicht genervten Körperhaltung, beide dunkel gewandet, staatstragend, mit ernsten Mienen, es geht ja wieder um alles - und doch: Sehen sie nicht aus wie verirrte Abgeordnete aus Liliput?

Detailansicht öffnen Noch ein XXXL-Tisch: Der chinesische Präsdient Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan (linke Seite des Tisches, zentral) beim Willkommensbankett zu den Olympischen Winterspielen am Samstag in der Großen Halle des Volkes in Peking. (Foto: Shen Hong/AP)

Im Film "Der kleine Lord" gibt es eine Szene, wo sich der achtjährige Cedric und der Earl von Dorincourt an einem riesigen Tisch ("dazwischen liegen Welten") wie in unendlicher Ferne gegenübersitzen, was zu einigen Hörschwierigkeiten beim Frühstück führt. Vielleicht darf man sich die Putin-Macron-Gespräche ähnlich problematisch vorstellen. Sie haben sich zwar, wie man weiß, geduzt, aber das war wohl auch schon alles.

Putin: "Also, Emmanuel . . . die Ukraine."

Macron: "Was?"

Putin: "Ukraine, die Ukraine!"

Macron: "Was?"

Putin: "Nato! Nein! Nein, Nato!"

Macron: "Wie?"

Kein Wunder, wenn es in der Tagesschau traurig heißt: "Viel Respekt, aber wohl keine Ergebnisse." Das muss anders werden. Mit einem kommunikativ wirksamen Tischlein für Hörgeschädigte fängt das an. Nicht umsonst dient eines der ältesten Elemente der Wohnkultur auch der Symbolik und möbliert die Sprache. Man lebt beispielsweise getrennt von Tisch und Bett (bevorzugt vor sich annähernden Scheidungen), macht reinen Tisch, lässt auch mal was unter den Tisch fallen, setzt sich mit jemanden an einen Tisch oder zieht ihn über den Tisch. Oder sagt am Ende: "Tischlein, deck dich!" Aber dann ist man nicht im Kreml, sondern im Märchen.