Von Gerhard Matzig

Es ist Krise fast überall - und gute Nachrichten sind so selten wie Bauvorhaben, die nicht zu Skandalen ausarten. Hier also endlich eine beglückende Nachricht in finsteren Zeiten: Am Freitag wurden die letzten Dübel ins Gebälk der Kathedrale Notre-Dame de Paris versenkt. Ende des Jahres könnte die Kirche, die im Frühjahr 2019 nach einem Brand fast zur Ruine wurde, wiedereröffnet werden.