Von Andrian Kreye

Das jüngste Kapitel der Ideengeschichte beginnt wie ein schlechter Witz. Wie verkauft man einem Cowboy die Energiewende? Wobei Cowboy weniger für den Berufszweig in der amerikanischen Landwirtschaft steht - als für eine Geisteshaltung, die es auch in Europa gibt. Aber weil Amerika nach China auf Platz zwei der Treibhausgasproduzenten stehen und Deutschland auf Platz sieben, geht es erst später um die hiesige Form der Denkwandlungen. Und weil in Amerika der Verkehr an erster Stelle der Treibhausgasquellen steht, geht es auf alle Fälle um das Auto.