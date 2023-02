Von Susan Vahabzadeh

Vorsicht vor Youtube in der Nacht. Es gibt dort Albträume zu sehen, die sich für immer in die Hirnrinde einfräsen und aussehen, als habe sich David Lynch mit John Carpenter zusammengetan. War da nicht gerade der nackte Oberkörper des wichtigen, aber nicht unumstrittenen französischen Schriftstellers Michel Houellebecq im Bett zu sehen? Der Mann, der "Elementarteilchen" geschrieben hat und "Unterwerfung"? Ja, war er. Im Trailer zum Film eines Künstlerkollektivs, der am 11. März in Amsterdam Premiere haben soll.