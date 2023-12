Von Till Briegleb

In seinem biografischen Langgedicht "Fremd" erzählt Michel Friedman von einer nie zu überbrückenden Distanz gegenüber dem Deutschen, das er als Trauma vom ersten Tag seines Lebens im Wesen seiner Eltern erfährt. Die durch Oskar Schindler vor dem sicheren Tod in den Gaskammern von Auschwitz geretteten polnischen Juden waren zunächst nach Paris gezogen, wo Friedman 1956 geboren wurde. Neun Jahre später siedelten sie in "das Land der Mörder" nach Frankfurt über, wie es die ebenfalls durch Schindlers Liste gerettete Großmutter nannte, die den Schritt nicht mitmachen wollte und in Paris blieb. Der Enkel erbt dieses völlige Unverständnis über den beruflich begründeten Wechsel nach Deutschland, ständig erneuert durch Erlebnisse, die einen schmerzlichen Lebensstrang aus Angst, Schuldgefühlen und Anpassungsdruck flechten.