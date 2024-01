Interview von Andrian Kreye

Als der norwegische Saxofonist Marius Neset im Herbst 2022 in München auftrat, stand da einer im Jazzclub Unterfahrt, der sein Instrument auf eine neue Ebene katapultierte. Kongenial saß sein langjähriger Wegbegleiter Anton Eger am Schlagzeug, mit dem er in so irrwitzigen Metren wie dem 27/8-Takt oder in den Splitterrhythmen der Broken Beats spielte. In Skandinavien und in England ist Neset ein Superstar, der mit großen Orchestern spielt und in Konzertsälen wie der Royal Albert Hall in London oder dem DR Koncerthuset in Kopenhagen auftritt. Im Januar kommt er auf Europatournee mit seiner Band für ein Konzert ins Prinzregententheater. Außerdem hat er beim Münchner Jazzlabel Act 2023 zwei furiose Alben mit Orchester veröffentlicht.