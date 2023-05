Von David Steinitz

Es könnte sein, dass am Landgericht München I demnächst eine Doppelvorstellung von "Manta, Manta", Teil eins und zwei, aufgeführt werden muss, um ein paar offene Fragen zu klären. Nach den Vorwürfen gegen Til Schweiger - es geht um mutmaßlichen Alkoholmissbrauch, Gewalt, Schikane und Sexismus am Set von Teil zwei - steht nun das nächste Kapitel im "Manta"-Drama an.