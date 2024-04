Prozess um "Manta, Manta" mit Til Schweiger:Neunzigminüter mit Happy End

Von David Steinitz

Wer hat die Szene "Klausi pinkelt in seinen Stiefel" erfunden? Diese und andere Fragen rund um die "Manta, Manta"-Filme wurden am Montagvormittag vor der 42. Zivilkammer des Münchner Landgerichts am Lenbachplatz diskutiert. In Sitzungssaal 401 fand die erste mündliche Verhandlung zur Klage des Drehbuchautors Stefan Cantz gegen die Münchner Filmfirma Constantin statt - und es wird die letzte bleiben. Die beiden Parteien haben innerhalb von gut anderthalb Stunden einen Weg gefunden, ihren Rechtsstreit mit einem hochinteressanten Vergleich beizulegen. Aber der Reihe nach.