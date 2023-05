Von Kia Vahland

Ein Bild zu interpretieren, ist eine Liebeserklärung - und wie beim Verliebtsein, so siegen auch hier manchmal im ersten Moment die Projektionen über den Realitätssinn. So gesehen wird Leonardo da Vincis "Mona Lisa", gerade weil sie so fantastisch ist, immer neue Erklärungen hervorbringen. Eine eigene Gruppe unter den Interpreten des zu Recht berühmtesten Renaissancegemäldes bilden die Brückenfinder. Sie meinen, die Brücke, die im rechten Hintergrund des Kunstwerks zu sehen ist, identifiziert zu haben in diesem oder jenem Flecken Mittelitaliens.