Was Gedichte vermögen in dieser Welt

Von Sonja Zekri

Wäre am Mittwochabend ein Ukrainer oder eine Ukrainerin ins Leipziger Gewandhaus geraten, wo der Buchpreis für Europäische Verständigung verliehen wurde - und ganz unwahrscheinlich war das nicht, schließlich ist die Ukraine auf der Buchmesse gut vertreten - wäre also am Mittwochabend ein Ukrainer ins Gewandhaus geraten, er hätte spätestens nach der Hälfte eine blaugelbe Flagge in hilfloser Ohnmacht zerknüllt.