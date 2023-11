Von Isabel Pfaff

Eigentlich erzählt dieser Donnerstag schon fast die ganze Geschichte. Am Morgen hat das Zürcher Kunsthaus in seinen cremefarbenen Neubau am Heimplatz geladen. Es will die neue Ausstellung der Sammlung Bührle vorstellen, jener rund 200 Werke, die das Museum 2021 als Dauerleihgabe von der Stiftung Emil G. Bührle übernommen hat. Vor allem aber will das Kunsthaus zeigen, dass hier nichts mehr so ist wie noch 2021.