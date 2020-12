Kulturhauptstadt 2025: In Chemnitz knallten Ende Oktober Sektkorken und Feuerwerk.

Von Uwe Ritzer

Nun also darf Chemnitz glänzen. Sieben deutsche Konkurrenten waren angetreten, europäische Kulturhauptstadt 2025 zu werden, Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Vergeblich. Ende Oktober knallten also Sektkorken und Feuerwerk in Chemnitz, der vierten deutschen Gewinnerkommune nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen/Ruhr (2010).