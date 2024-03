Von Sonja Zekri

Wäre der Kanzler wirklich gekommen, wäre es eine machtvolle Unterstützung für Claudia Roth gewesen. Für die Kulturstaatsministerin reiht sich gerade Krise an Krise mit dem aufgeregten Streit um die "Berlinale" als vorläufig letzter. Das hat nicht unbedingt mit Roths Fehlern zu tun, die gab es auch, sondern vor allem mit einem drastisch veränderten gesellschaftlichen Klima. Die Aggressivität gegen eine "linke" Kunst, der Generalverdacht gegen "den Kulturbetrieb", der vermeintlich eine Hochburg der Antisemiten ist, lässt frühere Kontroversen in geradezu mildem Licht erscheinen. Wäre also Olaf Scholz am Dienstagabend zur "Kultur im Kanzleramt" gekommen, es wäre für Roth ein schöner Beistand gewesen.