"The First Slam Dunk" im Kino:Immer auf Sieg spielen

"The First Slam Dunk" im Kino

Die Welt der Erwachsenen bleibt außen vor: Szene aus "The First Slam Dunk".

Einer der international erfolgreichsten japanische Filme überhaupt ist ein Anime über ein Basketballmatch an einer Schule - und ziemlich brillant: "The First Slam Dunk".

Von Doris Kuhn

Eine der erfolgreichsten japanischen Comicserien handelt vom 17-jährigen Ryota, einem Basketballfanatiker, der in die Shohoku-Highschool geht und dort in der Schulmannschaft spielt. Der Zeichner und Autor dieser Serie namens "Slam Dunk", Takehiko Inoue, früher selbst im Basketballclub seiner Uni, veröffentlichte die Geschichten um Ryota zwischen 1990 und 1996 in einem populären Manga-Magazin. Der Sport soll danach in Japan einen Boom erlebt haben, der Comic jedenfalls wurde Legende.