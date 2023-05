"Letzte Generation":Das Mitgefühl muss warten

Von Gustav Seibt

Am sonnigen Himmelfahrtstag blockierten klebende Aktivisten der "Letzten Generation" den Berliner Stadtverkehr an vierzehn Standorten, mit der expliziten Absicht, den Urlaubsverkehr aus der Stadt hinaus zu behindern. So eine Intention bedeutet einen Bruch mit der bisherigen Protestgeschichte der Bundesrepublik, der vielleicht noch nicht hinreichend begriffen wurde. Die Aktionen lösen sich von den konkreten Gegenständen und Zielen des Protests.