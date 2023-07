Die Drehbuchautoren in Hollywood streiken zu Recht: Klassiker der Kinogeschichte würden nach KI-Logik heute nicht mehr gedreht. Wie die Technik die Filmwelt zu verändern droht.

Von Susan Vahabzadeh

Die Übergänge zwischen atemberaubender Innovation und Horrorszenario sind manchmal fließend. In "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" konnte man gerade in der Eröffnungssequenz einen jungen Harrison Ford in Aktion bewundern - dabei ist der Schauspieler doch 81 Jahre alt. Doch hier ist nichts faul, die Szenen wurden nachbearbeitet. Künstliche Intelligenz macht's möglich.