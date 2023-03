Interview von Andreas Tobler

Er ist der erfolgreichste Kabarettist Österreichs, Josef Hader hat aber auch eine Vergangenheit in der Friedensbewegung. In den Achtzigern protestierte er gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in Deutschland. Und jetzt, in Zeiten des Ukraine-Kriegs? Ein Treffen in Zürich, wo Josef Hader mit seinem Solostück "Hader on Ice" gerade vor vollen Sälen aufgetreten ist als Trump-Figur - an diesem Wochenende kommt er damit auch nach München.