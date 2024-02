Klassiker von Michael Ende:Verlag streicht N-Wort in "Jim Knopf"

Von Kathleen Hildebrand

Am Samstag erscheinen im Stuttgarter Thienemann-Verlag überarbeitete, kolorierte Neuausgaben von Michael Endes Kinderbüchern "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" und "Jim Knopf und die Wilde 13". In ihnen wird manches anders sein als bisher - der Verlag hat sich in Abstimmung sowohl mit den Erben von Michael Ende als auch mit denen von Illustrator F. J. Tripp zu Änderungen entschlossen, die einem neuen Verständnis von Sensibilität in Diversitätsfragen Rechnung tragen.