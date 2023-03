Von Gerhard Matzig

Bond steigt in seinem Aston Martin voll in die Eisen. Vor sich ein Ötlötlötl-Auto. "Verdammter Kerl! Natürlich! Die übliche angespannte Gestalt, die Hände zu weit oben am Lenkrad und der unvermeidliche Hut (...)" Der Hut passt zum himmelblauen Ford, der Bonds Boliden ausbremst - "Mistkerl!" 007, dessen Auto im Thriller "Goldfinger" (1959) als "schlachtschiffgrau" beschrieben wird, wozu der langläufige Colt in einem Geheimfach unter dem Fahrersitz passt, rast am Ford vorbei. Natürlich "voller Verachtung".