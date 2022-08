So hätten sie aussehen können, die neuen Kammerspiele in Ingolstadt, gemäß eines Entwurfs von Staab Architekten. Doch aus dem Bau wird nichts, er wurde per Bürgerentscheid mit 60,2 Prozent Gegenstimmen gecancelt.

(Foto: Entwurf: Staab Architekten GmbH)