Von Fritz Göttler

Das ist ein gewaltiger Schreck für die junge Zita: Sie streift durch ihr Zimmer in Blackbird Castle und plötzlich steht diese Marmorbüste vor ihr, mit Dreispitz und Schnäuzer. Die ihre steinernen Augenbrauen hebt, den Mund verzieht und zu sprechen beginnt, über die hochkomplexe Frage der Identität: "Denn am Ende tun wir doch alle nur so, als wären wir das, wofür uns die Leute halten, oder irgendetwas anderes, oder indem wir wie eine Marmorbüste aussehen, obwohl wir keine sind."