Gastbeitrag von Hasnain Kazim

Kürzlich habe ich einen Text für die SZ geschrieben, darüber, dass das Karachi Literature Festival die deutsche Schriftstellerin Ronya Othmann ausgeladen hat, weil ihr eine Gruppe von Aktivistinnen "Zionismus" und "Islamophobie" vorwarf. Dabei hatte Othmann nur die Hamas als Terrororganisation bezeichnet und das Verteilen von Süßigkeiten in Berlin als Reaktion auf deren Gewalt am 7. Oktober 2023 kritisiert. Aus Solidarität mit der Kollegin sagte auch ich meine Auftritte beim Festival ab. Die SZ schrieb in der gedruckten Version in die Autorenzeile und in einer Bildunterschrift: "Hasnaim Kazim". An anderer Stelle: "Ronya Othman".