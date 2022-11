Gastbeitrag von Kristen Roupenian

Thomas Ostermeiers "Hamlet"-Inszenierung hatte ein kurzes Gastspiel an der Brooklyn Academy of Music, ich kaufte eine Karte und mied dann - wie ich es immer mache und so gut es ging - Kommentare und Kritiken zur Aufführung, um mit frischem Blick reinzugehen. Deswegen wurde mir erst, als ich meinen Platz im Theater eingenommen hatte, klar, dass es eine deutsche Fassung war, also in einer Sprache, die ich nicht spreche. Ich war überrascht, aber nicht verärgert, sondern neugierig, was für eine Erfahrung das werden würde. Würde die Übersetzung es mir ermöglichen, in "to be or not to be" einmal nicht nur das Klischee zu hören?