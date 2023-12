"Godzilla Minus One" bricht Rekorde:Einmal frittierte Echse, bitte!

Der See Hamanako im Stadtgebiet von Hamamatsu, Präfektur Shizuoka, ist jetzt ein besonderer japanischer Ort. Denn aus diesem stillen Wasser im Park einer Autobahnraststätte stieg neulich mit raumgreifenden Schritten das zornige Seeungeheuer Godzilla. Genauer gesagt war der See die Kulisse für eine Szene im neuesten Godzilla-Abenteuer "Godzilla Minus One" - keine Hollywood-Riesenmonsterfilm, sondern mal wieder eine heimische Produktion. Regisseur Takashi Yamazaki filmte hier die Bilder, in die er später seine Version des Monsters mit feinster Digitaltechnik hineinsetzen ließ.

Für die Betreiber besagter Autobahn-Raststätte war das Anlass genug, ein paar Godzilla-Wochen auszurufen für das fahrende Publikum. Es gibt Führungen zu Schauplätzen der Dreharbeiten. Für begrenzte Zeit bieten örtliche Restaurants Spezialgerichte an, zum Beispiel frittiertes Huhn in "Godzilla-Panade", die tatsächlich so dunkelgrau und unappetitlich aussieht wie Godzillas zerfurchte Haut. Und am See Hamanako wurde eine 15,2 Meter lange, 11,1 Meter breite Fußspur in einen grünen Hügel gegraben, damit der Eindruck entsteht, Godzilla sei tatsächlich hier gewesen.

Japans Liebe zu Godzilla ist groß, und dieser Tage vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Denn das Monster ist in Bestform. "Godzilla Minus One", der 37. Godzilla-Film seit dem ersten von 1954, ist ein Erfolg bei Kritikern und an der Kasse. In den USA hatte er schon eine Woche nach dem Kinostart 14,36 Millionen Dollar eingespielt und damit einen neuen Umsatz-Rekord für japanische Action-Spielfilme in Nordamerika aufgestellt - kurzzeitig stand er sogar auf Platz eins der Kinocharts. In Japan läuft "Godzilla Minus One" seit Anfang November und hat sich noch nicht aus den Spielplänen drängen lassen. Die Säle sind gut besucht, die Medien berichten - fast die ganze Nation scheint nicht genug bekommen zu können von dem Ungeheuer.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Man fragt sich, woran das liegt. Ist das die pure Lust am Actionkino mit ausgeklügelten Spezialeffekten? Steht Godzilla in der ehrenwerten Tradition der Yokai, jener Geister und Fabelwesen, die seit Jahrhunderten die japanische Grusel-Folklore bevölkern? Oder finden viele diesen Drachen auf seine Weise einfach kawaii, süß, weil er so gerne S-Bahn-Züge in den Mund nimmt und mit seinen Riesenfüßen ständig aus Versehen auf irgendwelche niedrigen Häuser tritt?

Godzilla liegt eine Idee zugrunde, die zum Trauma der Kriegserfahrung passt

Das alles ist bestimmt ein Teil der Erklärung für die Godzilla-Verehrung. Trotzdem steckt mehr dahinter, denn die Geburt Godzillas vor bald siebzig Jahren in den Studios der Tokioter Unterhaltungsfirma Toho war ja nicht nur ein kreativer Wurf instinktsicherer Spektakelverkäufer. Ihr lag eine Idee zugrunde, die zum Trauma der Kriegserfahrung passte. Godzilla sollte ein Monster sein, das durch Atombombentests aufgeweckt worden war und das die Fähigkeit besaß, einen nuklearen Hitzestrahl zu speien.

Die Godzilla-Pioniere, Produzent Tomoyuki Tanaka, Spezialeffekte-Direktor Eiji Tsuburaya und Regisseur Ishiro Honda, hatten damals noch die Schrecken der Massenvernichtung und der radioaktiven Verseuchung im Kopf. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki von 1945 waren erst wenige Jahre her. Und inspiriert hatte sie das Schicksal des Fischkutters Daigo Fukuryu Maru, der am 1. März 1954 mit 23 Männern an Bord bei einem amerikanischen Atomwaffentest auf dem Bikini-Atoll verstrahlt worden war. Tohos neues Ungeheuer hatte Symbolcharakter für die Menschen im geschundenen Inselstaat.

Die Aufarbeitung der eigenen Kriegsgeschichte ist keine Disziplin, in der Japan besonders gut ist. Aber mit Godzilla setzten die Filmleute in Tokio damals immerhin Zeichen gegen die Verheerungen der atomaren Kriegsführung. Der erste Film mit dem schlichten Titel "Godzilla" überzeugte nicht nur mit seiner grandiosen Monster-Darstellung durch den Stuntman Haruo Nakajima im aufwendig hergestellten Latex-Kostüm - es war auch ein intelligentes Manifest der Ohnmacht.

Nach dem Kino-Debüt machte Godzilla Karriere, wurde zur bestaunten Kreatur des modernen Spezialeffekts, bewährte sich als Marke im Filmgeschäft, regte die Fantasie verschiedener Regisseure an. Das Monster bekam neue Rollen, bekämpfte neue Gegenspieler, wurde zur Hauptfigur teurer Hollywood-Produktionen. Heute ist Godzilla nicht nur die älteste Franchise im Filmgeschäft, sondern eine Ikone der Popkultur - und in seiner Heimat ein Held, dem man Denkmäler setzt.

Wer sich in Amerika durchsetzt, genießt in Japan einen besonderen Stellenwert, das gilt für Film-Ungeheuer genauso wie für Baseball-Profis, die einen Homerun nach dem anderen erzielen. "Godzilla ist ein Charakter, der Japans Stolz ist", sagte im Frühjahr 2015 der Bürgermeister des Tokioter Bezirks Shinjuku, Kenichi Yoshizumi. Im Amüsierviertel Kabukicho wurde damals die riesige Godzilla-Figur enthüllt, die heute mit grimmiger Miene und offenem Maul über den Rand eines Toho-Kinogebäudes schaut. Yoshizumi nutzte den Anlass, um Godzilla die Ehrenbürgerschaft für seine Verdienste um den Standort zu verleihen. Shinjuku hatte in der Filmgeschichte schon dreimal die Ehre, von Godzilla platt gemacht zu werden.

Von seinen Ursprüngen hat sich Godzilla über die Jahre etwas entfernt. Dass er im Grunde ein Geschöpf der Friedens- und Anti-Atomwaffen-Bewegung ist, dürfte viele Fans gar nicht mehr interessieren. Sie gehen in Godzilla-Filme, um ihr Lieblingsmonster bei seinen zerstörerischen Stadtspaziergängen zu erleben. Deshalb waren manche auch nicht begeistert von "Godzilla Minus One". Godzilla bekomme in den 125 Minuten des Yamazaki-Werkes zu wenige Auftritte, klagten sie.

Es geht auch um die tragische Seite des japanischen Ehrgefühls

In der Tat besinnt sich Regisseur Takashi Yamazaki bei seiner Interpretation wieder mehr auf die Tugenden des Anfangs in der langen Godzilla-Geschichte. Sein Film spielt in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Kriegsverlierer Japan mit seinem mühsamen Wiederaufbau begann. Er handelt von der tragischen Seite des japanischen Ehrgefühls: Von der Scham, im Krieg nicht fürs Vaterland gestorben zu sein. Viele überlebende Soldaten quälten sich damals mit einem schlechten Gewissen, obwohl ihre Familien froh waren darüber, dass sie heil nach Hause zurückgekommen waren.

Die Hauptfigur in "Godzilla Minus One" ist Koichi Shikishima, den der frühere Kinderstar Ryunosuke Kamiki als standhaften Mann mit brüchiger Tapferkeit spielt. Koichi Shikishima ist ein Ex-Pilot der Spezialeinheit Shimpu Tokkotai, einer von den sogenannten Kamikaze-Piloten also, die Japans Oberbefehlshaber in der Endphase des Krieges ohne Rücksicht auf deren Leben als Waffen gegen die Amerikaner einsetzten. Wegen seines schlechten Gewissens meldet sich Shikishima freiwillig für den Kampf gegen Godzilla und durchlebt dabei die Ängste, die der Preis seines Mutes sind.

Mag schon sein, dass Godzilla für eingefleischte Fans nicht genügend Einsatzzeit bekommt in "Godzilla Minus One". Für Leute, die sich im Kino gerne Geschichten erzählen lassen, ist es anders. Neben dem Monster-Spektakel nimmt sich Regisseur Yamazaki ausreichend Zeit für ein feingeistiges Porträt seines stolzen, verwundbaren Insellandes Japan. Wem das zu tiefgründig ist, kann nach dem Film ja noch nach Hamamatsu fahren, sich in die Monster-Spur am Hang stellen und Huhn in Godzilla-Panade essen.