Die Büchnerpreisträgerin Emine Sevgi Özdamar erinnert sich an glänzende Zeiten an deutschen Theatern und erzählt, wie sie in der Sprache Brechts Heilung fand und zu schreiben begann.

Interview von Sieglinde Geisel

An diesem Samstag nimmt Emine Sevgi Özdamar in Darmstadt den Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung entgegen. "Wenn ich an Georg Büchner dachte, bekam ich Sehnsucht nach ihm", heißt es in ihrem jüngsten Roman "Ein von Schatten begrenzter Raum", der 2021 erschien. Mit der Preisverleihung erfüllt sich also auch etwas in ihrem Werk. Zeit für ein Gespräch über die Anfänge ihres Schreibens und das Deutsche als Sprache der Gefühle.