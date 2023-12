Niemand mah Eileen. Ihr Vater sagt, sie rieche wie ein überfahrenes Tier. Wenn sie zur Arbeit kommt, geben ihre Kolleginnen schnippische Kommentare ab. Gleich in der ersten Szene wird gezeigt, wie sie in ihrem klapprigen Auto ein Liebespaar beobachtet und zu den Küssen der Fremden heimlich masturbiert. Niemand mag Eileen, und selbst als Kinobesucher hadert man mit der Figur.

Dabei sind Filmzuschauer es ja gewöhnt, selbst den abgründigsten Charakteren noch etwas abzugewinnen. Oft sind die Bösen und Verdorbenen ja viel interessanter als die Gutmenschen. Aber Eileen ist eher langweilig als böse. Eigentlich ein völlig uninteressanter Charakter. Und trotzdem folgte man ihr in diesem Film sehr gerne mehr als eineinhalb Stunden durch alle nur erdenklichen ekeligen, haarsträubenden und grotesken Situationen. Warum nur?

Als 2015 ihr Roman "Eileen" erschien, hat die damals noch nahezu unbekannte Autorin Ottessa Moshfegh mit ihrer eigenartigen Figur einen Nerv getroffen. Eine Eileen im Rentenalter berichtet darin rückblickend von dieser einen Woche in den Sechzigerjahren, als sie jung war und ihr altes Leben zuende ging. Der Roman war fast sofort eine Sensation: Er stand im folgenden Jahr auf der Shortlist des Booker-Preises und stellte die amerikanische Literaturwelt auf den Kopf, und zwar genau wegen dieser Hauptfigur, die so gar nicht dem Bild entsprachen, das der Literaturbetrieb sonst gern von jungen Frauen zeichnete.

Der Roman besteht aus 270 Seiten gnadenloser Selbstbeschreibung Eileens mit allen nur erdenklichen Peinlichkeiten, ekligen Details und - so viel sei verraten - einer Leiche im Keller. Moshfegh sagte einmal, ihn zu lesen solle sich anfühlen, als lese man ein fremdes Tagebuch. Auflachen und Zusammenzucken liegen oft nah beieinander. Schon das Setting changiert irgendwo zwischen Satire und Trauerspiel.

Eileen lebt in einer langweiligen Kleinstadt an der amerikanischen Ostküste, sie arbeitete im örtlichen Jugendgefängnis, wo sogar das Krippenspiel im Tumult endet, und muss sich nebenbei um ihren garstigen, alkoholkranken Vater kümmern, der manchmal im Bademantel mit seinem geladenen Revolver durch die Straßen torkelt. Eine richtige Handlung gibt es eigentlich nicht.

Das ist aber auch der Grund, warum die Verfilmung dieses Romans, der damals so einschlug, mehr als sechs Jahre dauerte. Moshfegh verriet schon 2017 bei einem Besuch in Berlin, an dem Drehbuch zu arbeiten. Letztlich schrieb sie es zusammen mit ihrem Ehemann Luke Goebel, und Regisseur William Oldroyd hat es geschafft, diese Parade der Peinlichkeiten aus Eileens Leben so in Szene zu setzen, dass er den Ton der Vorlage trifft, ohne aber den Roman nur zu illustrieren.

Dabei hatte Oldroyd natürlich das Problem, dass die Bilder im Film immer eine Eindeutigkeit suggerieren, die der Literatur fehlt. Gerade bei den Berichten solch zweifelhafter Erzähler wie Eileen kann es schnell in die falsche Richtung führen, wenn sich Doppeldeutigkeiten und Nuancen nicht so wiedergeben lassen, wie es nötig wäre.

Oldroyd umgeht diese Gefahr, indem er zum Beispiel die Zuschauer immer wieder mit den Sex- und Gewaltträumen täuscht, in die sich Eileen aus ihrem tristen Alltag rettet. Der Film zeigt sie beim wilden Spontansex mit einem Gefängniswärter, oder auch, wie sie in einem Wutanfall ihren Vater erschießt - und stellt gleich anschließend klar, dass das nicht wirklich geschieht. Als würde er nur mal kurz ausprobieren: Was wäre, wenn - genau wie Eileen in ihrem Kopf.

Dazu sind Musik, Vorspann und Ausstattung in einem leicht ironischen Noir-Stil gehalten, der in der Erscheinung von Rebecca gipfelt, der neuen Gefängnispsychologin, die irgendwann in Eileens Leben tritt - und der ganzen Geschichte eine dramatische Wendung gibt. Sie wird gespielt von Anne Hathaway, sie ist wunderschön, klug und selbstbewusst - eben alles, was Eileen auch gerne wäre: Eine Femme Fatale, die böse Männer ins Verberben stürzt und dabei triumphiert. Wer könnte ihr widerstehen?

