Gastbeitrag von Marie Pohl

Am liebsten, denke ich am Montag, würde ich schon gerne selbst im Saal sitzen und Trump beobachten, es gibt zwar den erwarteten Medienauftrieb in meiner Wahlheimat, aber sie schauen ja alle nur drauf und nicht rein. Habe ich eine Chance? Das Strafgericht von New York liegt nicht weit von der Brooklyn Bridge, umgeben von etlichen anderen Gerichtsgebäuden, zwischen Chinatown, Tribeca und dem Financial District. Vielleicht, wenn ich mich früh anstelle - also sehr früh? Einen Abend vorher? Die Luft ist mild, frühlingshaft. Aber im April atmet der Winter noch. Ich brauche für die Nacht eine dicke Jacke und warme Socken.