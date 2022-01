Von Nele Pollatschek

Auf dem Höhepunkt der Weltuntergangssatire "Don't Look Up!" schwebt ein unnatürlich schönes Wesen in einer Explosion aus Tüll, Federn, Glow und Lichtshow über den Köpfen Zehntausender kreischender Menschen und singt mit engelsgleich getunter Stimme: "Get your head out of your ass, listen to the goddamn qualified scientists." Wissenschaftler mögen diesen Film.