Von Christiane Lutz

Wenn Dolly Parton einen Roman schreibt, schreibt sie natürlich keinen Roman. Wenn Dolly Parton einen Roman schreibt, setzt sie ein glitzerndes Räderwerk an großer Unterhaltung und besten Gefühlen in Bewegung. Aber noch mal von vorn: Wenn Dolly Parton ihren Roman "Run, Rose, Run" vorlegt, hat den eigentlich James Patterson geschrieben, Bestsellermaschine mit mehreren Millionen verkaufter Bücher und ähnlich vielen Dollar auf dem Konto. Co-Autorin Dolly Parton bringt gleichzeitig ein Album mit neuen Songs heraus, die von der Story inspiriert sein sollen (oder umgekehrt) und deren Texte hinten im Buch abgedruckt sind. Dolly Parton hat die Filmrechte zum Roman längst verkauft an die Produktionsfirma von Reese Witherspoon und wird in der geplanten Verfilmung selbstverständlich selbst mitspielen. Gut möglich, dass genau in diesem Moment bereits die Musicalversion des Romans einstudiert wird in "Dollywood", Dolly Partons ganz eigenem Vergnügungspark in Knoxville, Tennessee.