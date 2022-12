Von Marco Mach

Verkehrte Welt: Der starke Troll guckt bedröppelt und pitschnass aus dem eiskalten Wasser. Und der Ketten rasselnde, gruselige Geist sitzt am Ende sichtlich genervt mit Schmusehase im Kinderbettchen fest. Der Troll, der Geist und noch dazu eine Hexe sind die neuen Mitglieder des Figuren-Universums, das Kinderbuchautorin Julia Donaldson und Illustrator Axel Scheffler seit 1992 zusammen erschaffen haben. In ihrem jüngsten Buch machen drei Rüpel - ein Troll, ein Geist und eine Hexe - einen Wettstreit daraus, ihrer neuen Nachbarin Angst einzujagen. Es soll derjenige Rüpel gewinnen, der es schafft, dem kleinen Mädchen sein weiß gepunktetes blaues Taschentuch zu stehlen. Doch das klappt nicht, weil das Mädchen überhaupt keine Angst hat. Letztlich ist es die schlaue Maus, die den drei Rüpeln zeigt, wie es besser geht. Sie schafft, was den eigentlich furchteinflößenden Figuren misslang. Die Rüpel packen daraufhin entgeistert die Koffer.