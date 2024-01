"Criminal Record" auf Apple TV+:Tote Augen in London

Von Fritz Göttler

Eine Frau verschwindet, spurlos. Sie hat sich eines Nachts aus einer Telefonzelle im Londoner Stadtteil Hackney beim Notruf der Polizei gemeldet, anonym, sie hat Angst, ihr Freund hat sie attackiert, ein Fall häuslicher Gewalt. Fast nebenbei erwähnt sie dabei einen anderen Fall, einen Mord an einer Frau, über zehn Jahre zuvor, in den der Mann ebenfalls verwickelt war. Aber ein anderer sitze dafür seit 2011 im Gefängnis, einer, der den Mord gestanden hätte, er sei mit ihrem Blut an den Händen in der Wohnung angetroffen worden, hätte mit seinem Sohn zu fliehen versucht ... Plötzlich legt die Frau auf und geht, man kann ihre schemenhafte Gestalt auf den Überwachungskameras, die in London an jeder Straßenecke installiert sind, im Dunkel der Nacht verschwinden sehen. Aus dieser verstörenden Szene hat Paul Rutman (Vera, Indian Summers) seine neue düster schimmernde Serie Criminal Record entwickelt.