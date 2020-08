So nah und doch so fern

Wilder Balkan? Am Strand von Durrës an der albanischen Küste.

Infizierte Urlauber, Reisewarnungen, autokratische Herrscher: Länder wie Kroatien und Serbien stehen unter besonderer Beobachtung. Doch was weiß man in Deutschland eigentlich über die Balkanregion? Über alte Klischees und schwelende Konflikte.

Von Marija Latkovic

Zwei Witze erzählt man sich in den Ländern Südosteuropas seit einigen Monaten: "Warum hat das Coronavirus in Bosnien-Herzegowina keine Chance? Weil die politischen Führer im Land es dritteln und dadurch so schwächen werden, dass es sich nicht mehr erholt." Und: "Wann verliert das Coronavirus sein tödliches Potenzial? Wenn auf dem Balkan die nächste Wahl ansteht." Richtig lachen kann darüber niemand, weder die Menschen in der Balkanregion noch die im Rest Europas.