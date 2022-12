Von Alexander Menden

Der Kunde ist König. Wenn es je irgendeiner konkreten Bestätigung dieser goldenen Serviceregel bedurfte, dann erbrachte sie vor annähernd einem halben Jahrhundert Ali Ahmed Aslam. Irgendwann in den Siebzigerjahren, so hat der pakistanische Gastronom immer wieder gern erzählt, beschwerte sich ein Kunde in seinem Glasgower Restaurant "Shish Mahal", das Aslam seit 1964 betrieb, das Chicken Tikka sei zu trocken. Tikka, um dies curryfernen Menschen zu erläutern, besteht aus Fleischstücken oder vegetarischen Alternativen, die in Gewürzen und Joghurt mariniert und im Tandur-Ofen gegart werden. Ali Aslam ging auf die Beschwerde hin in die Küche, fügte dem Hähnchengericht eine Tomatensoße mit Masala-Gewürzmischung hinzu. Und das Chicken Tikka Masala war geboren (es gibt alternative Entstehungsgeschichten, aber die dürfen wir getrost als apokryph ignorieren).