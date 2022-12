Künstliche Intelligenzen können auch malen, sogar Selbstporträts. Dieses wurde mit der KI-Software Dall-E erzeugt und trägt den Titel: "A colored painting of artificial intelligence".

Interview von Philipp Bovermann

Das Unternehmen OpenAI hat ein KI-System entwickelt, mit dem man chatten kann. Während seine Vorgänger teils Automatendada von sich gaben und ständig zu vergessen schienen, was gerade das Thema ist, stellt sich bei "Chat GPT" erstmals das Gefühl ein, mit jemandem zu sprechen. Das Gespräch wurde redigiert, das heißt, wiederkehrende Phrasen - in denen Chat GPT darauf verwies, dass es nur ein Computerprogramm sei und all diese Fragen höchst subjektiv seien - wurden entfernt. Guten Gewissens, weil die Antworten künftiger Sprachbots wohl nicht zu großen Teilen aus Warnhinweisen und Einschränkungen bestehen werden.