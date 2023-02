Monster am Dirigentenpult

Cate Blanchett kommt als machtbesessene Orchesterchefin auf die Berlinale und gewährt für ihren Film "Tár" eine Audienz. Und ein Anime im Wettbewerb rührt an tiefe japanische Traumata.

Von Philipp Bovermann

Manchmal, bei ganz besonderen Gelegenheiten, ist die hinter den Kulissen vermutete Magie des Filmgeschäfts mehr als das unerreichbare, niemals eingelöste Versprechen, mit dem die Illustrierten und Glamourwebseiten ihre Reichweite steigern. Manchmal erwacht sie wirklich zum Leben. Wenn zum Beispiel die Tür eines im Art Déco-Stil der Zwanzigerjahre gebauten Luxushotels aufgeht, man durch eine Glasfront hinunter auf die Betonfläche des Potsdamer Platzes in Berlin guckt, in den grauen Himmel darüber, und vor all diesem Grau steht und leuchtet und strahlt die derzeit vielleicht gefragteste Schauspielerin der Welt: Cate Blanchett.