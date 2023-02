Von Philipp Bovermann

Um zu ermessen, wie groß der Filmemacher ist, der am Donnerstag den Goldenen Bären für sein Lebenswerk auf der Berlinale entgegennahm, könnte man auf sein titanisches Privatvermögen von geschätzten rund vier Milliarden US-Dollar verweisen - aber wir sind hier schließlich nicht beim Manager Magazin. Man könnte auch bei einem der unzähligen Momente beginnen, um die Steven Spielberg die Filmgeschichte bereichert hat. Aber vielleicht fängt man am besten ganz woanders an, nämlich bei "Blackberry" von Matt Johnson.

Der Film läuft bei der Berlinale als Teil des Wettbewerbs um die Bären, er erzählt von den nerdigen Erfindern der Blackberry-Telefone, auf denen man Emails verschicken konnte, was spektakulär war, so lange es keine iPhones gab - der Aufstieg, die korrumpierende Magie des Geldes, der Untergang, darum geht es. Als die Nerds noch nicht ihre Seele verloren haben, machen sie im Büro Filmabende. Und was gucken sie, sprechen sogar die Dialoge mit? "Jäger des verlorenen Schatzes". Ein Steven Spielberg-Film, was sonst.

Hat das je ein anderer Filmemacher zuvor geschafft - Filmkultur nicht nur schaffen, sondern mit seinen Filmen selbst Gegenstand der Filmkultur zu werden, als Inbegriff des populären Kinos? Jedenfalls war es am Dienstag besonders wuselig vor dem Berlinale-Palast. Das dort in Dauerschleife laufende Berlinale-Jingle hörte sich schon den Nachmittag über glanzvoller an als sonst, wie mit Starkstrom direkt aus den Umspannwerken des Zeitgeists geladen.

Spielbergs Schwestern, eingewickelt mit Klopapier, spielen Mumien

Dann war er da, signierte Autogrammkarten auf dem roten Teppich, knuddelte Plüsch-ETs. Bono, Sänger der Band U2, hielt die Laudatio, er bezeichnete Spielberg als "die Seele in der Maschine Hollywoods", als Überirdischen, Außerirdischen: "Er ist ein Mann der Welt, aber nicht dieser Welt". Dass er so sehr in seiner Fantasie lebe, habe mit Spielbergs Familiengeschichte zu tun, mit dem Scheitern der Ehe seiner Eltern, dem Verschwinden des Vaters, derlei Erfahrungen seien das heimliche Leitmotiv von Spielbergs Werk. Bono lieferte mit dieser - nicht ganz neuen - These auch gleich eine Rampe für Spielbergs semi-autobiografischen Film "The Fabelmans", der im Anschluss an die Ehrengala als Deutschlandpremiere lief.

Der kleine Sam, so heißt die an ihn angelehnte Figur im Film, geht dort mit seinen Eltern ins Kino, um "The Greatest Shown on Earth" gucken, Cecil B. DeMilles Film von 1952. Bei der Rückfahrt im Auto kann er kaum sprechen, so überwältigt hat ihn die berühmte Szene des Zusammenstoßes zweier Züge in dem Film.

"Filme sind Träume, die man niemals vergisst", hatte ihm seine Mutter gesagt, und das erweist sich nun als wahr: Sam bekommt die Szene nicht mehr aus dem Kopf, sie ängstigt ihn. Erst als seine Eltern ihm ein Modelleisenbahn und eine Kamera schenken, mit der er den Crash nachstellen und filmen kann, löst sich die Umklammerung der Angst. Dafür hat ihn nun das Filmemachen im Griff. Seine Schwestern, eingewickelt mit Klopapier als Mumien, werden seine ersten Darstellerinnen.

Einige Jahre später wird auch der echte Spielberg mit einem Crash die Welt auf sich aufmerksam machen, mit dem Film "Duell". Ein Autofahrer wird darin von einem Truck verfolgt, das ist die Handlung, warum, bleibt unklar, der Film erklärt Gefühle nicht, er stellt sie vielmehr her. Der Truck ist die manifeste Angst, die aus dem Dunkel des Bewusstseins auf den Zuschauer zurast und nichts will, außer dass es knallt. So crashte sich Spielberg seinen Weg in die Filmgeschichte. Francois Truffaut, Fred Zinnemann, David Lean, sie alle waren begeistert und Spielberg plötzlich einer von ihnen: ein angesagter Regisseur.

Sein dritter Film, vier Jahre später, war bereits so erfolgreich, dass er buchstäblich die Ökosphäre veränderte. Er bedauere es, dass sein Film dazu beigetragen habe, die Populationen von Haifischen zu dezimieren, sagte Spielberg kürzlich über "Der weiße Hai". Nun habe er beim Baden Angst, "dass die Haie irgendwie sauer auf mich sind".

Was auch immer es ist, das Spielberg im Griff hat, es hat ihn offenbar nie losgelassen. "The Fabelmans" drehte er, weil er ernsthaft dachte, die Menschheit werde durch die Corona-Pandemie aussterben. Zum Glück funktioniert die Welt nicht wie in seiner Fantasie, und wahrscheinlich ist das ein Glück für beide - für die Welt, aber auch für seine Fantasie und die Filme, die daraus entstehen.

Der unbezwingbare Sog zu einem Happy End bei ihm wäre sonst nur eine Masche zur besseren Kommerzialisierbarkeit, wenn dahinter nicht das offenbar tiefempfundene Bedürfnis stünde, die Dämonen zu vertreiben, die auftauchen, wenn er die Augen schließt, die heranrasenden Züge und Trucks zu stoppen. Es sind Gefühle, mit denen jeder etwas anfangen kann, darin liegt das demokratische Moment des Eskapismus in Spielbergs Filmen. In seiner emotionalen Dankesrede betonte er, dazu passend, das demokratische Element des Filmemachens: "Ich bin überwältigt, weil ich alleine nichts vollbracht habe. Alle meine Filme habe ich in Zusammenarbeit mit großartigen Menschen gedreht. Mein ganzes Leben, meine Familie - alles ist Zusammenarbeit."

Im Wettbewerb gibt es Ideen zu besichtigen, die nebenbei auch noch Filme sind

Für die Berlinale war Spielberg dieses Jahr ein willkommenes Glück, das aber, wie ein hell strahlendes Licht, auch Schatten warf. Seine Filme haben Filmfestivals nie gebraucht, den Weg zum Publikum fanden sie immer direkt. Aber wird man das auch über die Titel sagen können, die dieses Jahr ganz vorn im Schaufenster der Berlinale stehen, dem Wettbewerb um die Bären? Je länger das Festival dauert, desto mehr stellen sich Zweifel ein.

Zur Mitte des Festivals sind dort immer wieder Ideen zu besichtigen, die nebenbei auch noch Filme sind, wobei sich der Transport vom Kopf auf die Leinwand bisweilen zäh gestaltet - ungefähr so wie in einer der ersten Einstellungen im Film "Music" von Angela Schanelec: Da hat in einem griechischen Gebirge eine Geburt stattgefunden, die Mutter ist dabei offenbar gestorben, vielleicht lebt sie auch noch, zwei Krankenwagen aber schieben sich nahezu in Schrittgeschwindigkeit einen Gebirgspass empor, minutenlang durchqueren sie eine der statischen, hier aus weiter Ferne fotografierten Einstellungen des Films.

Worum es in dem Film geht, ist nicht leicht zu sagen. Die Berlinale selbst versucht es so: "Der Mythos des Ödipus ist der virtuelle Kern dieser Meisterstudie des elliptischen Erzählens, in der jedes auch noch so kleine Detail zum Zeichen wird oder auch nicht". Was den Film so anstrengend macht, ist der "oder auch nicht"-Satzteil: Nie weiß man, ob man sich noch in profaner Verwirrung befindet, was nun gerade in der Handlung los ist, oder ob das schon die Poesie sein soll.

Unter den anderen Beiträgen sticht der Film "Le Grand Chariot" von Philipp Garrel heraus. Der französische Filmemacher erzählt von einer Puppenspieler-Kompanie, die nach dem Tod des männlichen Familienoberhauptes auseinanderzubrechen droht. Die Töchter übernehmen, sie klappen die Kiste mit den alten Puppen und Geschichten auf und fragen sich, was davon noch für die Gegenwart zu gebrauchen ist. Es ist ein Abschiedsfilm: vom Patriarchat, aber auch von der analogen Kunstproduktion und der Idee einer Klassik, die sich natürlich doch irgendwie behaupten wird. Film wie dieser, in denen alles sich entwickelt wie das Leben selbst, schaffen solche Übergänge, und so ist das Ende nicht das Ende.

Für die Jury wäre ein Goldener Bär an Philippe Garrel eine naheliegende, in jedem Fall gute Wahl: Es wäre eine Wahl für Poesie und Politik, Klassik und Aufbruch, etabliertes Kino und die Indie-Szene, also für all die Gegensätze, die die Berlinale zu verklammern versucht.

Und Spielberg, was sagte der eigentlich zu seinem Ehrenbären? "Ich muss gestehen, dass Bären mir eine Scheißangst einjagen!" Aber vielleicht ist es nicht so schlimm, Angst zu haben. "The Fabelsmans" jedenfalls beglaubigte sein Happy End: Wer sein Leben mit Michelle Williams in der Hauptrolle als seine Mutter verfilmen und den Film dann als Höhepunkt der Berlinale vorstellen darf, der hat mindestens so großes Glück gehabt wie die Berlinale mit ihm.