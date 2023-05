Eine Palme für Michael Douglas, Kritik an Johnny Depp

Die Jury-Mitglieder Rungano Nyoni, Maryam Touzani, Atiq Rahimi, Julia Ducournau, Damian Szifron, Ruben Östlund, Brie Larson, Denis Ménochet und Paul Dano vor den Filmfestspielen in Cannes.

Die 76. Internationalen Filmfestspiele in Cannes haben begonnen. Am Premierenfilm gibt es Kritik, doch die Stars scheint das erstmal nicht zu stören. Die Bilder vom roten Teppich.

In Cannes haben die 76. Internationalen Filmfestspiele begonnen. Zur Eröffnung wird der Film "Jeanne du Barry" aufgeführt, mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Der Abend in Bildern.

Detailansicht öffnen (Foto: Mike Coppola/Getty Images)

Entschuldigen Sie, ich muss zu meiner Filmpremiere. Johnny Depp wühlt sich durch die Menge. Daran, dass ein Film mit seiner Beteiligung als Eröffnungsfilm gezeigt wird, gab es zuvor Kritik: Depp und seine Ex-Frau Amber Heard hatten sich monatelang juristische Auseinandersetzungen geliefert, beide wurden der Verleumdung schuldig gesprochen. Heard hatte Depp Missbrauch vorgeworfen, der hatte das immer abgestritten.

Thierry Frémaux, der Festivaldirektor geht auf die Kritik nicht ein. "Ich interessiere mich für Depp ausschließlich als Schauspieler", sagte er.

Detailansicht öffnen (Foto: Mike Coppola/Getty Images)

Die zweite Hauptrolle in dem Film spielt die französische Schauspielerin Maïwenn Le Besco, die in dem Film auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat. Auch Filmkomiker Pierre Richard spielt mit.

Detailansicht öffnen (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Eine große Neuerung in diesem Jahr: Mit Iris Knobloch (Mitte) als Präsidentin steht erstmals eine Frau an der Spitze der Internationalen Filmfestspiele. Hier begrüßt sie die Besucherinnen und Besucher neben dem Direktor Thierry Fremaux (rechts) und der französischen Schauspielerin Catherine Deneuve (links).

Detailansicht öffnen (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Namhaft sind auch die Gäste der Premiere, die über den roten Teppich gehen: Zum Beispiel Topmodel Naomi Campbell.

Detailansicht öffnen (Foto: YARA NARDI/REUTERS)

Viele Oscars auf einem Bild: Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (rechts) neben ihrem Mann Michael Douglas. Links daneben steht die gemeinsame Tochter and Carys Zeta Douglas.

Detailansicht öffnen (Foto: Daniel Cole/dpa)

Für Michael Douglas hat sich der Weg gelohnt: Er wird bei den Festspielen die "Ehrenpalme" erhalten - den Preis für sein Lebenswerk. Auf der Bühne stellt er fest: Mit seinen 78 Jahren ist er älter als das Filmfestival selbst.

Detailansicht öffnen (Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen kommt mit seiner Frau Hanne Jacobsen.

Detailansicht öffnen (Foto: CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Auch Matthias Schweighöfer ist da, von der Prominenz und vom Blitzlicht geblendet.