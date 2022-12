Bei der Premiere des Films "The Danish Girl" waren Johnny Depp (li.) und Amber Heard noch ein Paar. Inzwischen treffen die beiden nur noch in Gerichtssälen aufeinander. Im Verleumdungsprozess zwischen den beiden hatte sich die Jury größtenteils auf die Seite von Depp gestellt - aber auch Heard in einigen Punkten recht gegeben. Deshalb legen nun beide Berufung ein.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Die bislang letzten Sätze, die in dieser Zeitung über die Beziehung zwischen Amber Heard und Johnny Depp geschrieben worden sind, sind diese hier, Ende Juni, über ein Interview von Heard zwei Wochen nach der grotesken Gerichtsverhandlung: "Dieses Interview dürfte also keinesfalls der Epilog zu diesem Fall sein, in dem sich die Unterlegene erklärt, um abzuschließen und ihr Leben weiterzuführen. Es ist zu befürchten, dass es nur ein weiteres Kapitel einer toxischen Beziehung ist."

Jetzt, Anfang Dezember, steht fest: Genauso ist es, und das nächste Kapitel wird gerade geschrieben. Heard hat in dieser Woche offiziell Berufung eingelegt gegen die Urteile der Geschworenen im US-Bundesstaat Virginia, denen zufolge sie insgesamt 10,35 Millionen Dollar an Depp bezahlen muss. Sie hatte das bereits angekündigt, und es war erwartet worden, weil Depp vor vier Wochen ebenfalls Berufung eingelegt hatte. Es hatte nämlich noch ein weiteres Urteil gegeben: Depp muss zwei Millionen Dollar an Heard zahlen. Beide Klagen wurden im Frühjahr gemeinsam verhandelt, und sie wurden danach gemeinsam bewertet: ein kolossaler juristischer Sieg für Depp.

Beide Seiten legen Berufung ein

So einfach ist es freilich nicht; genau deshalb haben nun beide Seiten Berufung eingelegt, und warum das juristisch höchst interessant ist, lässt sich der 68 Seiten langen Begründung von Heards neuem Rechtsbeistand entnehmen. "Das Urteil der Geschworenen gegen Heard in allen von Depps Anklagepunkten verträgt sich nicht mit dem Urteil gegen Depp bei der Klage von Frau Heard", heißt es darin. Die Argumente für diese These waren von Experten bereits direkt nach den Urteilen angemerkt worden; in der Berufung steht nun: "Um in dem einen Fall für Depp zu entscheiden, muss die Jury zum Schluss gekommen sein, dass er Heard nie missbraucht hat und sie wissentlich gelogen hat, indem sie ihn des Missbrauchs bezichtigte. Wenn sie aber im anderen Fall feststellt, dass Heard die Wahrheit gesagt hat darüber, Opfer von Missbrauch durch Depp gewesen zu sein, kann das Urteil gegen Heard so nicht bestehen bleiben."

Der Prozess: eine Schlammschlacht

Heißt: Beide Urteile, auch wenn sie oft als ein Netto-Urteil - also: Depp kriegt 8,35 Millionen Dollar von Heard - bewertet worden sind, schlössen einander aus. Das ist auch der Grund, warum Depp bereits vor vier Wochen Berufung eingelegt hat gegen dieses Urteil gegen sich. Er weiß, dass dies die Achillesferse dieser Verhandlung sein könnte, bei der er es neben dem juristischen Urteil auch ein gesellschaftliches gegeben hatte. Der Prozess war eine Schlammschlacht, die prägenden Szenen wurden zu Memes auf sozialen Medien, das öffentliche Urteil fast einstimmig: Depp gab das liebenswerte Arschloch; ein oft aggressiver Alkoholiker, aber doch unwiderstehlich. Die Rolle von Heard: rachsüchtige Femme fatale; böswillig, ja fast diabolisch.

Auch das wird thematisiert in der Berufung. Dadurch, dass es Depp gelungen war, den Prozess in Virginia anzustrengen - es ging bekanntermaßen um einen Online-Gastbeitrag von Heard in der Washington Post, die Server des Internetportals befinden sich in Virginia -, sei der Prozess verlaufen, wie er verlaufen sei; in Kalifornien, wo beide leben, wäre das anders gewesen, auch im größeren gesellschaftlichen Zusammenhang, heißt es in den 68 Seiten der Berufung: "Es ist, sollte das Urteil so bestehen bleiben, eine abschreckende Botschaft an andere Frauen, die über Missbrauch durch mächtige Männer sprechen wollen."

Neue Prozesse sollen möglichst in Kalifornien verhandelt werden

Das Zulassen öffentlichen Furors durch die Rund-um-die-Uhr-Live-Berichterstattung, das Nicht-Zulassen von Beweisen wie Heards Tonband-Aufnahmen beim Psychiater sowie die Nicht-Berücksichtigung dieses Urteils in Großbritannien: Depp hatte die Zeitung The Sun verklagt, die ihn einen "wife-beater" (Deutsch: Frauenschläger) genannt hatte. Er verlor, und bislang scheiterten auch alle Versuche einer Berufung. All das, steht nun in der Berufung, müsse dazu führen, die Urteile für nichtig zu erklären und neue Prozesse anzustrengen - möglichst in Kalifornien.

Der Gesetzgebung in Virginia zufolge wird eine Gruppe Richter über beide Anträge entscheiden. Sowohl Heard als auch Depp haben, je nach Urteil, die Möglichkeit, bis zum Obersten Gerichtshof des Bundesstaates zu gehen. Das bedeutet, es könnte Monate, ja Jahre bis zu einer Entscheidung dauern. Der letzte Satz aus dem Juni über Heard und Depp ist deshalb auch der letzte Satz zum aktuellen Stand: Es ist zu befürchten, dass es ein weiteres Kapitel einer toxischen Beziehung ist.