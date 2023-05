"Jeanne du Barry" eröffnet Cannes:Der Sonnenkönig erhebt sich

Von Tobias Kniebe

Die Türen fliegen auf, Morgenlicht strömt herein, und der Kammerdiener annonciert mit lauter Stimme die Besucher. Als Erstes die Familie, der Thronerbe, die Töchter; dann die Ducs und die Comtes, Duchesses und Comtesses. Als alle endlich da sind, wird der Vorhang weggezogen: Johnny Depp tapst aus dem Himmelbett. In einem weiten, weißen, sackartigen Schlafgewand. Er sieht zerzaust aus, innerlich weggetreten.

Und so muss es natürlich sein in dieser Szene von "Jeanne du Barry", dem dieses Jahr doch recht aufregenden Eröffnungsfilm von Cannes. Denn Depp spielt Louis XV. in Versailles, den nicht mehr ganz jungen Monarchen, ein paar Jahrzehnte vor der großen, blutigen Revolution. Louis macht das höfische Ritual seines täglichen Aus-dem-Bett-Kommens (oder, bitte sehr, ein wenig formvollendeter: le lever du roi) jetzt auch schon ewig mit, und sein Blick ist vom Vorüberziehen der Höflinge so müd geworden, so müd ...

Aber halt, ganz so müd wie sonst ist er heute nicht. Ein kaum merkliches Grinsen huscht über sein Gesicht, wenn seine Augen den venezianischen Spiegel streifen, hinter dem, wie er weiß und befohlen hat, für alle anderen unsichtbar seine neue Geliebte steht: Jeanne du Barry. Er will sie amüsieren mit dem Schwachsinn dieses Zeremoniells, das er erdulden muss. Es funktioniert. Jeanne, gespielt von Maïwenn, muss kichern.

Regisseurin Maïwenn hat den doppelt so alten Regisseur Luc Besson geheiratet, als sie 16 war

Sie wird lernen, sich im Schlangennest Versailles durchzukämpfen, ganz ähnlich wie die Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn, die nur mit ihrem Vornamen operiert, in der französischen Filmbranche. Beide sind, auf ganz unterschiedliche Art, Überlebende. Jeanne du Barry war die uneheliche Tochter einer Näherin, eine bekannte Kurtisane, allen Sittenwächtern von Paris ein Graus.

Die Kinderdarstellerin Maïwenn wiederum hat 1992 den doppelt so alten Regisseur Luc Besson geheiratet, als sie 16 war, die Ehe hielt fünf Jahre. Ihre Mutter, eine Schauspielerin mit algerischen Wurzeln, habe sie manchmal gegen ihren Willen in Castings getrieben, erzählte sie später. Einen Journalisten, der 2018 über Besson recherchierte - eine Frau hatte ihm Vergewaltigung vorgeworfen, weitere Frauen sexuelle Übergriffe - , bespuckte sie erst kürzlich in der Öffentlichkeit.

Dass aus Maïwenn inzwischen eine preisgekrönte Regisseurin geworden ist, die hier ein geschätztes Budget von 22 Millionen Euro ausgeben darf, um den ganzen alten Glanz von Versailles auf die Leinwand zu bringen, inklusive Drohnenflügen über dem Schloss mit dramatischer Orchestermusik - ist das nicht genau jene Art von Triumph über alle Widrigkeiten, wie er auch du Barry (zeitweise) am Königshof vergönnt war? Maïwenn inszeniert es auf jeden Fall so: als Selbstbehauptung in einer verrückten Welt.

Detailansicht öffnen Kam mit Sonnenbrille zur Eröffnung der Festspiele - und ließ sich von Fans feiern. Angeblich spricht er inzwischen auch Französisch. (Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS)

Das ist die eine Ebene des Films - eine Geschichte darüber, allen Missbrauch hinter sich zu lassen und eine Machtposition zu erringen, in der man schöner und strahlender denn je durch den Spiegelsaal flaniert und die anderen, die sich hinterrücks das Maul zerreißen, Respekt zeigen und sich tief verbeugen müssen. Unterhaltsam ist das auf jeden Fall, manchmal auch sehr komisch, das Lachen der Kurtisane wird ihre beste Waffe gegen den Irrsinn um sie herum.

Schlecht daran ist nur, dass Maïwenn ihrer Hauptfigur jede Agenda nimmt, um sie trotz der tobenden Sittenwächter möglichst rein erscheinen zu lassen. Sie ist permanent Opfer weiblicher Aggression um sie herum. Die mit ihr verfeindeten Töchter des Königs und deren Verbündete Marie Antoinette, die den Thronfolger geheiratet hat, werden als üble Zicken und Intrigantinnen, ja sogar als schlimme Rassistinnen dargestellt. Madame du Barry aber erträgt das alles nobel, ohne zurückzuschlagen. Sie wartet, bis der König die Geduld verliert und zu ihren Gunsten ein Machtwort spricht - aber sie beeinflusst ihn nicht.

Der König erscheint als Mann reinen Herzens - am Ende war's halt doch wahre Liebe

Und darin ist der Film dann wieder unheimlich altmodisch, milde ausgedrückt. Er scheint kein Bewusstsein dafür zu haben, dass er von einem brutalen männlichen Machtsystem erzählt, das die Frauen in eine Art Terror gegenseitiger Entsolidarisierung zwingt, während sich die Männer im Zentrum als gerecht und gnädig, als komplizenhaft und amüsiert gerieren dürfen. Maïwenn tappt selbst in diese Falle der höfischen Regeln, indem sie fast alle anderen Frauen als Furien inszeniert, den König aber trotz seines ewigen Fremdgehens als Mann reinen Herzens erscheinen lässt - am Ende war's halt doch wahre Liebe.

Und hier kommt die Aura ins Spiel, die Johnny Depp in den Film hineinträgt. Vom Vorwurf häuslicher Gewalt in den USA freigesprochen, ist dies seitdem seine erste große Rolle. Wer im spektakulären Medienprozess auf der Seite seiner Ex-Frau Amber Heard stand, kann es nur skandalös finden, dass er diese Chance zur Rückkehr bekommen hat, und jetzt auch noch diesen superprominenten Auftritt in Cannes. Entsprechend sehr kritische Fragen gab es an den Festivalchef Thierry Frémaux, der seine Entscheidung aber entschlossen verteidigte, mit der "Freiheit des Denkens, des Worts und des Schauspiels".

Maïwenn zeigt Johnny Depp in der Rolle des Königs auch lächerlich, teigig, verlebt, ein alternder, unbekehrbarer Lüstling. Man hört, dass der Star mit seiner Regisseurin am Set oft aneinandergeriet, und man hat kaum einen Zweifel, wer sich dabei durchgesetzt hat. Dennoch ist Depp effektiv in der Rolle. Und so wie man den König am Ende doch mögen soll, kommt Frankreich jetzt offenbar zu dem Schluss, dass man auch Johnny Depp noch mögen muss, allein schon, mon dieu, wegen der schönen Jahre mit Vanessa Paradis ...

Ist das gut? Auf dem wichtigsten Filmfestival der Welt, in Cannes? Im gleißenden Rampenlicht? Soll ausgerechnet hier weiterverhandelt werden, ob die Männer noch immer Sonnenkönige eines Systems sind, das alle Guillotinen der Geschichte nicht köpfen konnten - und welche komplexe und widersprüchliche Rolle eine Kämpferin namens Maïwenn dabei spielt, die jetzt mal wirkliche Macht im Film erobert hat? Nun ja, Gegenfrage: Wo bitte sonst?