Dieses Bild machte der Journalist Mauritius Kloft von den zerstörten Büchern im Kulturkaufhaus Dussmann an der Friedrichstraße in Berlin und stellte es auf X.

Von Marie Schmidt

Ein wie im Vorbeigehen im Schutz der Menge begangener Angriff ist keinen Deut weniger bedrohlich als offene Aggression. Zumal wenn es sich um eine gezielt symbolische Aktion handelt, wie bei der Zerstörung von Büchern. Im Kulturkaufhaus Dussmann an der Friedrichstraße in Berlin wurden am Mittwoch sämtliche ausliegenden Exemplare von "Deutsche Lebenslügen. Der Antisemitismus, wieder und immer noch" schwer beschädigt, dem gerade erschienenen Buch des Chefredakteurs der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel.